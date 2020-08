Previsioni Meteo, dopo il caldo scatta l’allarme maltempo: violento ciclone sull’Italia tra 3 e 8 Agosto [MAPPE] (Di domenica 2 agosto 2020) Previsioni Meteo – Il forte maltempo che ieri sera ha colpito il Nord Italia è stato, purtroppo, soltanto un piccolo antipasto dei fenomeni molto violenti che nelle prossime ore flagelleranno il nostro Paese. Già nella serata di oggi, Domenica 2 Agosto, avremo temporali violentissimi su tutto il settentrione e in modo particolare in pianura Padana, ma sarà poi durante la settimana entrante che la situazione Meteorologica verrà stravolta e passeremo da un eccesso a un altro, dalla grande ondata di caldo africano di questi giorni a un lungo periodo di maltempo intenso e accompagnato da temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Di seguito le Previsioni dettagliate giorno per ... Leggi su meteoweb.eu

