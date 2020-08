Precipita sotto gli occhi degli amici, muore l’alpinista Andrea Virzì (Di sabato 1 agosto 2020) Il drammatico incidente venerdì 31 luglio. Andrea si trovava in montagna a quota 2.200 metri. Gli amici hanno potuto solo assistere impotenti alla tragica caduta. Non ce l’ha fatta Andrea Virzì di 61 anni, l’escursionista di San Vendemiano che ieri mattina, 31 luglio, è caduto sotto gli occhi dei suoi amici, per 200 metri da … L'articolo Precipita sotto gli occhi degli amici, muore l’alpinista Andrea Virzì proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dalla gioia alla paura nel giro di pochi secondi. Ieri sera a Barletta una ragazza di 19 anni è volata da una giostra e ha sbattuto la testa dopo essere precipitata per circa tre metri. Nell’impatto c ...

