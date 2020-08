Pozzuoli, dentista positivo. In 24 ore si presentano 100 suoi assistiti al Cotugno per il tampone (Di sabato 1 agosto 2020) Sul Mattino la vicenda di un odontoiatra (residente a Portici) che lavora a Pozzuoli scoperto positivo al virus dopo il rientro da un viaggio all’estero. Appena ha saputo dell’esito del tampone, ha avvertito fortunatamente tutti i suoi assistiti, ma, scrive il quotidiano, “in 24 ore quasi cento persone da Pozzuoli si sono recate al Cotugno per farsi sottoporre ai test per il Coronavirus”. Le condizioni di salute dell’uomo sono buone. Attualmente è in isolamento domiciliare a casa. Appena scoperta la sua positività l’ambulatorio dentistico di Rione Toiano è stato chiuso e la sua segretaria è stata messa in quarantena in attesa del risultato del tampone. Ma intanto si è scatenato il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Pozzuoli, dentista positivo. In 24 ore si presentano 100 suoi assistiti al Cotugno per il tampone Sul Mattino. L’uo… - LelloConso : Visto che è un anno particolare, non è la fine del mondo se all'estero per le vacanze ci andiamo il prossimo anno..… - montediprocida : Covid 19. Due morti in Campania,Pozzuoli dentista positivo - PSandisky : @Torrenapoli1 potrebbe esserci un focolaio anche a Pozzuoli dentista - laGigogin : RT @NapoliToday: #Cronaca #RioneToiano Coronavirus, positivo dentista: scattano i controlli -