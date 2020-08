Pozzuoli, dentista positivo al Covid 19: tamponi per cento pazienti (Di sabato 1 agosto 2020) Pozzuoli: un dentista è risultato positivo al Covid 19 (il quale ha avvertito i clienti con cui aveva avuto contatti, subito sottoposti al tampone). Tra gli ultimi casi positivi al Covid 19 in Campania, c’è anche un dentista che esercita la sua professione a Pozzuoli. Il dentista (52enne di Portici) era di recente tornato da … Leggi su 2anews

napolista : Pozzuoli, dentista positivo. In 24 ore si presentano 100 suoi assistiti al Cotugno per il tampone Sul Mattino. L’uo… - LelloConso : Visto che è un anno particolare, non è la fine del mondo se all'estero per le vacanze ci andiamo il prossimo anno..… - montediprocida : Covid 19. Due morti in Campania,Pozzuoli dentista positivo - PSandisky : @Torrenapoli1 potrebbe esserci un focolaio anche a Pozzuoli dentista - laGigogin : RT @NapoliToday: #Cronaca #RioneToiano Coronavirus, positivo dentista: scattano i controlli -