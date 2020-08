Porto Ceresio, tuffo fatale nel lago: muore a 47 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Si è tuffato per un bagno nel Ceresio e non è più riemerso. A trovarlo, dopo due ore di ricerche, a circa 10 metri di profondita, sono stati i sommozzatori. La vittima è un uomo di 47 anni, marocchino. Leggi su ilgiorno

