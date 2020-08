Ponte Genova, ecco le 8 principali innovazioni tecnologiche (Di sabato 1 agosto 2020) Queste sono le otto principali innovazioni tecnologiche del Ponte di Genova. L’articolo fa parte di uno speciale di 32 pagine che lunedì prossimo Il Secolo XIX dedicherà all’inaugurazione dell’infrastruttura. I pannelli solariDue file di pannelli solari, assicurati a 1.535 elementi, sono installati lungo i lati nord e sud dell’impalcato. Sono Inclinati di 45 gradi rispetto alla carreggiata, per captare al meglio l’energia solare. Grazie a una potenza di 136 kWp (kilowatt picco, vale a dire la potenza massima teorica raggiungibile), possono arrivare a soddisfare il 95% del fabbisogno energetico del Ponte, grazie al contributo di uno specifico sistema di accumulo. Il sistema è basato su celle solari monocristalline, che garantiscono ... Leggi su huffingtonpost

