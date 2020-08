Ponte di Genova, in volo sul nuovo viadotto: le immagini dall’alto riprese dal drone (Di sabato 1 agosto 2020) Le immagini dal drone del nuovo viadotto sul Polcevera, a Genova. L’inaugurazione è prevista il 3 agosto, mentre l’apertura al traffico sarà due giorni dopo, il 5 agosto L'articolo Ponte di Genova, in volo sul nuovo viadotto: le immagini dall’alto riprese dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

