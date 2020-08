Pomigliano, migliaia di cittadini senza corrente da ieri (Di sabato 1 agosto 2020) Gravissimi disagi nella zona di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove da ieri alle 17 manca la corrente elettrica. migliaia di famiglie che abitano nel centro storico sono senza luce e senza elettrodomestici proprio nei giorni del caldo record. Inutili le segnalazioni e le proteste a E distribuzione, da cui dipende il guasto. In difficolta’ soprattutto i bambini e gli anziani, ma hanno problemi anche i negozianti, i parrucchieri e i barbieri, che proprio il venerdi’ e il sabato vedono il maggiore afflusso di clienti. Nessuna previsione e’ stata fornita agli utenti per quanto riguarda il ripristino della fornitura. Disservizi si lamentano anche a Brusciano e Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

