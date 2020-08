Polonia, lettera all'Europa: ora siate al nostro fianco per i diritti (Di sabato 1 agosto 2020) L'appello all'Europa di una larga rete di associazioni di donne e non solo di donne, e di personalità del mondo femminile italiano, impegnate nei più diversi campi, è indirizzato a Ursula von der ... Leggi su globalist

L'appello all'Europa di una larga rete di associazioni di donne e non solo di donne, e di personalità del mondo femminile italiano, impegnate nei più diversi campi, è indirizzato a Ursula von der Leye ...

SOS a Von Der Leyen, violenza domestica dramma prioritario, Ue difenda Convenzione di Istanbul

«Abbandonare la Convenzione di Istanbul è un modo per legalizzare la violenza domestica. È evidente che in molti Paesi europei, la violenza di genere non è ancora considerata un problema urgente e pri ...

