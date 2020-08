Pollica, tutti negativi i tamponi ai negozi: vetrofania per chi ha partecipato (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Sono stati resi noti i risultati dello screening volontario effettuato a Pollica sui titolari ed i dipendenti di esercizi pubblici e commerciali. Su 215 tamponi effettuati, sono risultati tutti negativi. Il Comune di Pollica continua dunque a non avere alcun caso di Covid-19. All’esito dell’analisi, il sindaco Stefano Pisani difende la scelta di aver voluto effettuare lo screening, criticato dalla rappresentante della Confcommercio locale. “Ho scelto di rivolgere agli operatori commerciali e turistici di Pollica l’invito a partecipare all’indagine statistica e non alla molteplicità di cittadini e turisti, perché non era possibile controllare tutti e purtroppo ... Leggi su anteprima24

ErnestoRocco1 : Covid, tutti negativi i tamponi a #Pollica #Cilento #CilentoNotizie #PollicaNotizie - InfoCilentoWeb : Covid, tutti negativi i tamponi a #Pollica #Cilento #CilentoNotizie #PollicaNotizie - settvvallo : ??Pollica, tutti negativi i 215 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Pollica tutti Covid, tutti negativi i tamponi a Pollica Info Cilento Covid, tutti negativi i tamponi a Pollica

Sono tutti negativi i tamponi per i cittadini del Comune di Pollica. 215 persone, volontariamente, si erano sottoposte a screening, in particolare soggetti rientranti nelle categorie più a rischio, co ...

Coronavis, a Pollica screening di massa 215 tamponi a ristoratori e baristi

LA PREVENZIONE Antonio Vuolo Sono 215 le persone del comune di Pollica che, ieri mattina, si sono sottoposte volontariamente al tampone. Sono titolari di attività imprenditoriali e relativo personale ...

Sono tutti negativi i tamponi per i cittadini del Comune di Pollica. 215 persone, volontariamente, si erano sottoposte a screening, in particolare soggetti rientranti nelle categorie più a rischio, co ...LA PREVENZIONE Antonio Vuolo Sono 215 le persone del comune di Pollica che, ieri mattina, si sono sottoposte volontariamente al tampone. Sono titolari di attività imprenditoriali e relativo personale ...