Pierpaolo Sileri: “Il virus circola pochissimo, ma non è sparito” (Di sabato 1 agosto 2020) “Se vogliamo intendere che il virus circola pochissimo è vero. Spegnere completamente il virus, significa che abbiamo o un’immunità di gregge, ottenuta con il vaccino, oppure che il virus è mutato in una forma che lo rende insignificante dal punto di vista clinico. E non è così”. Queste le recenti dichiarazioni del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervento alla trasmissione ‘Omnibus’ su ‘La7’ per discutere della situazione del Covid-19. Leggi su sportface

