"Più che Italia Viva la sua è Italia Morta". Sallusti apre il fuoco su Renzi: tragico epilogo dopo Open Arms (Di sabato 1 agosto 2020) Il dietrofront di Matteo Renzi sul caso Open Arms sembra un vero e proprio suicidio politico. A decretare il tragico epilogo di Italia Viva è Alessandro Sallusti: "Si chiama Italia Viva ma meglio sarebbe chiamarla Italia Morta", esordisce il direttore del Giornale nel suo editoriale. Il partito di Renzi infatti non affonda solo nei sondaggi, "il suo voto nell'aula del Senato decisivo per mandare a processo Salvini - dopo che lo aveva salvato in commissione - è la plastica negazione di una narrazione che aveva preso forma alla Leopolda". ... Leggi su liberoquotidiano

"Esempio amorevole che rende più bello il mondo" Inaugurato il giardino in ricordo del medico Vezzulli

Inaugurato il nuovo giardino della cooperativa Amicizia dedicato al medico Ivano Vezzulli, "un esempio amorevole che rende più bello il mondo". Cerimonia solenne, piena di affetto, in memoria del dott ...

Zona commerciale e direzionale a Terrafino

di Tommaso Carmignani Una nuova area commerciale e direzionale a servizio della zona industriale di Terrafino e non solo, a due passi dalla Fi-Pi-Li e non lontano dal centro. Nell’ultima seduta del co ...

