Perché Ilicic non gioca? Il “ritiro” in Slovenia del fantasista dell’Atalanta (Di sabato 1 agosto 2020) Perché Ilicic non gioca più? In molti se lo stanno chiedendo anche in vista dell’avvicinarsi della partita tra Atalanta e PSG di Champions League. L’ultima volta che Ilicic ha calcato il terreno di gioco in una gara ufficiale risale allo scorso 11 luglio all’Allianz Stadium nel 2-2 tra la Juventus le sua Atalanta: spento, depotenziato, … L'articolo Perché Ilicic non gioca? Il “ritiro” in Slovenia del fantasista dell’Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

FootballMarket3 : A #Bergamo gioiscono per l'infortunio di #Mbappé, non vedo perché io debba dispiacermi per #Ilicic... Il #PSG deve… - MauroRi79279191 : @grazi2777 Perché la testa fa tutta la differenza del mondo. Ilicic se avesse avuto un decimo della ferocia che met… - lukezaytsev : incredibile come nel 2020 un calciatore non possa soffrire di depressione o disturbi mentali perché 'ricco' e che l… - juvemyheart : RT @deatoffees: #ilicic che ha regalato i quarti di finale #ucl all #Atalanta devastando il #ValenciaCF ha un problema personale,non potrà… - deatoffees : #ilicic che ha regalato i quarti di finale #ucl all #Atalanta devastando il #ValenciaCF ha un problema personale,no… -