Perché i cani si annusano il sedere quando si incontrano? (Di sabato 1 agosto 2020) Perché i cani si annusano il sedere quando si incontrano? Tra esseri umani che non si conoscono di solito al primo incontro c’è una stretta di mano e uno scambio di cortesie: “Piacere”, “Nice to meet you”, “Encantado”. Beh, tra cani le cose funzionano un po’ diversamente, come vi sarà capitato di notare. Siccome una gran parte del loro cervello è specializzata nel riconoscere gli odori, la loro presentazione avviene per via olfattiva, ovvero annusandosi a vicenda, e in particolare annusandosi il didietro. Ma perché accade questo? Diciamo subito che non tutti i comportamenti di Fido hanno una spiegazione, ma per molti gli etologi ne hanno trovata una e quella che sta dietro a questo particolarissimo ... Leggi su pianetadonne.blog

