Pensioni ed opzione donna, news 1 agosto 2020: chi rientrerebbe nella proroga? (Di sabato 1 agosto 2020) Sulla misura dell’opzione donna e sull’eventuale proroga che andrebbe, pare di aver inteso dalle ultime dichiarazioni fornite dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e dalle sigle sindacali che hanno espresso soddisfazione circa il primo tavolo di confronto, post lockdown, tenutosi tra Governo e parti sociali il 28 luglio scorso, di pari passo con l’Ape sociale, é intervenuta anche Orietta Armiliato, amministratrice del CODS. Con un post su facebook ha voluto precisare quali sarebbero gli eventuali scenari futuri della misura, a seconda della proroga. Nel caso del ‘di anno in anno’ o nel caso la proroga perdurasse per più tempo. Eccovi le considerazioni e le risposte ai dubbi . opzione donna: chi può uscire con la ... Leggi su pensionipertutti

