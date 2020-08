Pedopornografia, smantellata un’altra rete: nove denunciati (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago – Non si ferma la serrata lotta contro la Pedopornografia online. Dopo il maxi blitz all’inizio del mese scorso (con arresti in ben 15 regioni) e quello a conclusione dell’indagine “Pay to see” di pochi giorni più tardi (che vedeva coinvolti persino degli adolescenti) con il quale era stato smantellato un circuito dedito allo scambio di foto e video illeciti, oggi altre nove persone sono state denunciate con l’accusa di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, oltre all’aggravante dell’istigazione a delinquere. Pedopornografia: la nuova rete scoperta dalla Postale L’operazione, avviata dalla Polizia postale di Firenze e coordinata dal procuratore aggiunto del capoluogo toscano Luca Tescaroli, con la collaborazione su scala nazionale ... Leggi su ilprimatonazionale

