Pedopornografia, si scambiano foto e video in chat: perquisizioni e denunce (Di sabato 1 agosto 2020) Controlli in Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. La polizia postale ha denunciato nove persone: il più "anziano" del gruppo ha 55 anni, il più giovane ne ha 19

La polizia postale di Firenze ha scoperto una rete per la diffusione di materiale che coinvolgeva bambini anche molto piccoli. I partecipanti si scambiavano messaggi su come cancellare le tracce ed el ...

ROMA (ITALPRESS) – Blitz della polizia postale di Firenze contro la pedopornografia online: nell’operazione “Summer no Like” sono 9 le persone denunciate per divulgazione, cessione, detenzione di mate ...

