Pedopornografia online, 15 euro per vedere video di bimbi: 'La più piccola ha 5 anni' (Di sabato 1 agosto 2020) Immagini e video pedopornografici con minori dai 5 ai 12 anni: la Polizia Postale, ha portato a termine una complessa e delicata attività d'indagine con la denuncia di 9 persone, per i reati di ... Leggi su leggo

sia mediante il Commissariato di P.S. Online (dove sono proposte linee guida e suggerimenti utili a contenere i rischi presenti in rete) sia attraverso le diverse Sezioni e Compartimenti di Polizia ...ROMA (ITALPRESS) – Blitz della polizia postale di Firenze contro la pedopornografia online: nell’operazione “Summer no Like” sono 9 le persone denunciate per divulgazione, cessione, detenzione di mate ...