Pedopornografia, foto e video in chat Telegram: 9 denunciati (Di sabato 1 agosto 2020) Una rete per lo scambio di video e fotografie pedopornografiche sulle chat private e criptate, alle quali si accedeva a pagamento. Nove persone sono state denunciate per i reati di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata. L'indagine è stata portata a termine dalla polizia postale, coordinata dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli. Le perquisizioni sono state eseguite il 28 luglio. Tutto è partito dal cellulare di una persona perquisita L'indagine, fanno sapere gli investigatori, ha avuto origine dall'analisi eseguita sul telefono cellulare di una persona perquisita per fatti analoghi su cui sono stati rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, con il coinvolgimento anche di bambini ... Leggi su tg24.sky

