Pedopornografia, foto e video con minori dai 5 ai 12 anni scambiati nelle chat di Telegram: 9 denunciati (Di sabato 1 agosto 2020) “Ho preso il tuo nr dal gruppo Telegram”, ” c’è un sacco di gente nuova e non, nel gruppo”, “che video hai?”, “avranno 12 anni, la più piccola ne ha 5 tipo”, “manda tutti i video pedo che hai”. È questo il tenore dei messaggi che si scambiavano nelle chat di Telegram chiedendo foto e video pedopornografici con protagonisti minori dai 5 ai 12 anni: per questo sono state denunciate dalla polizia postale nove persone, accusate di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata. Tutto è cominciato, fanno sapere gli investigatori, con la scoperta di ... Leggi su ilfattoquotidiano

