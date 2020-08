Pedopornografia: blitz Polizia postale in Sardegna, 3 denunce (Di sabato 1 agosto 2020) La Polizia di Cagliari ha denunciato tre persone nell’ambito di un’indagine sulla Pedopornografia online. I tre coinvolti sono ritenuti responsabili della detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Gli accertamenti, svolti in forma di collaborazione internazionale di Polizia, sono stati condotti sul territorio sardo dal compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni di Cagliari. In un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

