Pedopornografia | 9 persone denunciate | coinvolti bambini di tenerissima età

Immagini e video pedopornografici. Controlli in Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. denunciate nove persone: il più "anziano" del gruppo ha 55 anni, il più giovane ne ha 19 Si scambiavano immagini e video pedopornografici con minori dai 5 ai 12 anni: la polizia postale, ha portato a termine una complessa e delicata operazione.

