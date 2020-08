Pedopornografia: 9 denunciati. Si scambiavano immagini con bambini da 5 a 12 anni (Di sabato 1 agosto 2020) La Polizia Postale, ha portato a termine una complessa e delicata attività d'indagine scattata in seguito all'analisi eseguita sul telefono cellulare di una persona perquisita per fatti analoghi su cui sono stati rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, con il coinvolgimento anche di bambini in tenerissima età Leggi su firenzepost

