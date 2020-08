Pedofili si scambiavano video sui social, nove indagati (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - nove persone sono state denunciate nel quadro di un'operazione di contrasto alla pedopornografia online condotta dalla polizia postale di Firenze, che ha chiamato l'indagine “Summer No Like”. Divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata sono i reati contestati. Gli investigatori sono partiti dall'analisi del telefono cellulare di un soggetto perquisito per fatti analoghi: nella memoria sono stati rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, con il coinvolgimento anche di bambini in tenerissima età. Sono stati così identificati sui principali social network i soggetti che detenevano o scambiavano immagini e video pedopornografici. A loro carico il procuratore aggiunto Luca Tescaroli ha emesso ... Leggi su agi

il 17 luglio scorso, l’arcivescovo Lojudice, in merito all’inchiesta partita un anno fa da una chat, la Shoah Party, in cui i ragazzini si scambiavano video e foto pedofili e inneggianti al nazismo.

