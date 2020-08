Pattuglie miste Francia-Italia contro i trafficanti di migranti (Di sabato 1 agosto 2020) In occasione della sua visita diplomatica a Roma, primo viaggio all'estero da ministro dell'Interno francese del governo Castex, Gerald Darmanin, ieri, 31 luglio, ha annunciato che Francia e Italia creeranno delle Pattuglie miste per combattere la rete di trafficanti che aiuta i migranti ad attraversare i confini. La forza di polizia sarà di stanza a Bardonecchia, sul fronte Italiano, e a Mentone, sul fronte francese."Una pattuglia mista è molto importante tra la polizia Italiana e francese lungo la frontiera. Sappiamo tutti che quando il confine è governato ognuno dalla propria polizia i trafficanti si fanno gioco delle differenze nella legislazione, di queste differenze di lingua, di queste differenze di pratiche ... Leggi su ilfogliettone

