Parna, D'Aversa: "Obiettivo 9° posto. Cornelius e Inglese recuperati" (Di sabato 1 agosto 2020) PARMA - Saranno due le gare calde in un ultimo turno di Serie A che, per la maggior parte, non ha più nulla da chiedere. E tra queste c'è il Parma , chiamato ad affrontare un Lecce alla disperata ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Parna, D'Aversa: 'Obiettivo 9° posto. Cornelius e Inglese recuperati': Il tecnico: 'Sappiamo che gara ci aspetta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Parna Aversa Parna, D'Aversa: "Obiettivo 9° posto. Cornelius e Inglese recuperati" Corriere dello Sport.it Lecce Parma, i convocati di D’Aversa: torna Cornelius, out Karamoh

Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Lecce. Tornano Inglese e Cornelius Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato l’elenco dei gio ...

Parma, D’Aversa: “Poter arrivare noni è un obiettivo”

Il campionato di Serie A del Parma si chiuderà domani sera contro il Lecce. Il tecnico ducale Roberto D’Aversa punta a chiudere al meglio la stagione. Il tecnico ha presentato la sfida parlando ai mic ...

Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Lecce. Tornano Inglese e Cornelius Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato l’elenco dei gio ...Il campionato di Serie A del Parma si chiuderà domani sera contro il Lecce. Il tecnico ducale Roberto D’Aversa punta a chiudere al meglio la stagione. Il tecnico ha presentato la sfida parlando ai mic ...