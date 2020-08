Parlamentari e militanti di FdI “a nozze” con la Meloni: «Salvare il settore dei matrimoni» (video) (Di sabato 1 agosto 2020) Nozze simboliche di militanti e Parlamentari, con tanto di torta e abiti da sposi. FdI le ha organizzate a Loro Piceno, nelle Marche, per richiamare l’attenzione sulla crisi drammatica che vive il settore degli eventi e quello dei matrimoni in particolare. “È stato tra i più colpiti dall’emergenza Covid. Eppure è tra quelli di cui la politica finora si è occupata di meno in assoluto”, spiega Giorgia Meloni in un video dell’evento postato sulla sua pagina Facebook. Le proposte di FdI per Salvare il settore dei matrimoni “militanti e Parlamentari di Fratelli d’Italia hanno simbolicamente indossato degli abiti da sposi, preso una torta e ... Leggi su secoloditalia

Nozze simboliche di militanti e parlamentari, con tanto di torta e abiti da sposi. FdI le ha organizzate a Loro Piceno, nelle Marche, per richiamare l’attenzione sulla crisi drammatica che vive il set ...

Roma, 1 ago. (askanews) - "Il settore degli eventi e in particolare quello dei matrimoni è stato tra i più colpiti dall'emergenza Covid eppure è tra quelli di cui la politica finora si è occupata di m ...

