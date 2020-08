Paolo Bonolis figlie, scatto privato in piscina: «Lui riservato, sarebbe felice di vedere questa foto?» (Di sabato 1 agosto 2020) È un tenerissimo ritratto di famiglia quello che Sonia Bruganelli regala al social attraverso il proprio profilo Instagram: uno scatto privatissimo in cui Paolo Bonolis trascorre del tempo con le figlie in piscina. Una foto di quelle che sull’account social del conduttore non si è soliti vedere. È mamma Sonia a restituire sempre più spesso i quadretti più sentimentali: lui, molto riservato per ciò che riguarda la propria vita privata, preferisce piuttosto condividere immagini legate all’ambito lavorativo. Alla professione che l’ha reso – e lo conferma – uno dei conduttori più amati della tv italiana. Nonostante qualche frecciatina al veleno di troppo, per qualcuno. Leggi ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Paolo Bonolis è pronto a tornare in Rai? L’indiscrezione su chi prenderà il suo posto a Avanti un altro - prendiunabirra : Si suda come Paolo Bonolis durante una puntata di Ciao Darwin. - ilydm_ : @BonolisThe ODDIO ONORATO SIGNOR PAOLO BONOLIS ???? - _perde11 : #tiziaparty ci sono i fake di tanti personaggi, ma io voglio vedere Paolo Bonolis. DAI FORZA PAOLO, LO SO CHE ESISTI???? - gIiindifferenti : *voce di Paolo Bonolis*: “EMILIANIIIII” -