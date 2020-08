Palermo, si avvicina il ritiro: un gruppo si allena al “Barbera”, tra loro anche gli incerti (Di sabato 1 agosto 2020) In ottica nuova stagione un gruppo nutrito di calciatori del Palermo si allena al "Barbera".“Se da una parte il Palermo naviga ancora in alto mare a due settimane dall’inizio del ritiro precampionato – con una squadra tutta da costruire e un allenatore che sembra introvabile – dall’altra parte c’è chi è già proiettato alla prossima stagione di Serie C”, apre così l’edizione odierna de La Repubblica.Infatti, in vista del prossimo ritiro, che dovrebbe tenersi dalla metà di agosto, c’è qualche giocatore rosanero, da Pelagotti a Santana, passando per Accardi, Crivello, Floriano, Marong, Corsino e Ambro, che ha ben pensato di cominciare a fare qualche allenamento ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, si avvicina il ritiro: un gruppo si allena al “Barbera”, tra loro anche gli incerti - WiAnselmo : #Palermo, si avvicina il ritiro: un gruppo si allena al 'Barbera', tra loro anche gli incerti… - Mediagol : #Palermo, si avvicina il ritiro: un gruppo si allena al 'Barbera', tra loro anche gli incerti… - paada3 : RT @atleticaitalia: #atletica sprinter azzurre in azione: a Milano #record personale nei 200 per Vittoria Fontana con 23.62, a Cagliari Dal… - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica sprinter azzurre in azione: a Milano #record personale nei 200 per Vittoria Fontana con 23.62, a Cagliari Dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo avvicina Palermo saluta Giuseppe Lo Manto, oggi i funerali dello studioso morto dopo una lunga malattia

Si terranno oggi, presso la chiesta Sant'Ernesto a Palermo i funerali di Giuseppe "Pippo" Lo Manto morto ieri a 70 anni dopo una lunga malattia. Per oltre due decenni, dal 1997, ha organizzato a Paler ...

Ranking Wta: la classifica aggiornata prima del torneo di Palermo. Ashleigh Barty al comando, Camila Giorgi migliore azzurra

Il torneo International di Palermo farà segnare la ripartenza del circuito WTA e, qualora le due wild card riservate alle top 20 dovessero essere assegnate, potrebbero esserci movimenti anche nella to ...

Si terranno oggi, presso la chiesta Sant'Ernesto a Palermo i funerali di Giuseppe "Pippo" Lo Manto morto ieri a 70 anni dopo una lunga malattia. Per oltre due decenni, dal 1997, ha organizzato a Paler ...Il torneo International di Palermo farà segnare la ripartenza del circuito WTA e, qualora le due wild card riservate alle top 20 dovessero essere assegnate, potrebbero esserci movimenti anche nella to ...