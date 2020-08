Palermo, migrante positivo a Covid lascia hotel: rientrato dopo alcune ore (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Un egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al Covid-19 portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito a eludere la sorveglianza e a lasciare il Covid hotel San Paolo ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Palermo, migrante positivo a Covid lascia hotel: ricerche - MediasetTgcom24 : Palermo, migrante positivo a Covid lascia hotel: rientrato dopo alcune ore #palermo - Agenzia_Ansa : Migrante positivo al #Covid19 evade per alcune ore dalla quarantena a #Palermo #ANSA - 2014Monaco : RT @DavelloStefano: Un migrante positivo al #Covid_19 evade per alcune ore dalla quarantena a Palermo. Gli italiani sono stati in casa per… - Virgola1973 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, migrante positivo a Covid lascia hotel: ricerche -