Pagelle Milan-Cagliari 3-0: voti, tabellino ed ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Le nostre Pagelle ed il tabellino di Milan-Cagliari, match valevole per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020 e terminato 3-0 in favore del club lombardo. Un autogol di Klavan ha aperto le marcature, propiziato da una percussione offensiva di Leao e conseguente palo di quest’ultimo. La seconda rete è stata generata da Ibrahimovic, il quale ha creato un vero e proprio gioiello mediante un destro potente e letale, mentre la terza realizzazione è stata firmata da Castillejo, abile a finalizzare un assist di Bonaventura. tabellino: Milan: Donnarumma 6, Calabria 6.5, Kjaer 6 (dal 79′ Duarte s.v.), Gabbia 6, Hernandez 6.5, Kessiè 6.5, Bennacer 7 (dal 65′ Brescianini 6), Castillejo 7 (dal ... Leggi su sportface

Serie A - Milan-Cagliari

La squadra di Pioli conclude con un'altra grande prestazione il proprio campionto. Il Milan parte subito bene con un Leao veramente ispiratissimo, sbloccando la partita dopo poco più di dieci minuti e ...

