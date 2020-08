Osimhen, l'intermediario: "Fortissimo! Il Napoli ha bruciato tanti club e lanciato un segnale di forza post-Covid" (Di sabato 1 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario e partner italiano di William D’Avila, agente di Victor Osimhen: "Siamo felici e soddisfatti perch&eac ... Leggi su tuttonapoli

Ecco il primo scatto dell'attaccante nigeriano in azzurro. Osimhen ha scelto la maglia numero 9. Viktor Osimhen ha già posato con la maglia del Napoli. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare il ma ...Il Napoli si è mosso con largo anticipo e la concorrenza è stata letteralmente bruciata, quindi sarebbe antipatico dire chi è stato battuto. Ecco i dettagli dell'affare". vedi letture. A Radio Marte q ...