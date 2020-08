Oroscopo Paolo Fox settembre 2020 Vergine: amore al sicuro (Di sabato 1 agosto 2020) Come sarà il mese di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno zodiacale della Vergine? A svelarcelo è come sempre l’Oroscopo di Paolo Fox che ci spiega in maniera esaustiva come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute. In amore, probabilmente non ci si sente ancora al top e bisognerà stare attenti a no far ingelosire il partner ma in questo periodo le relazioni e i sentimenti saranno al sicuro. Nel lavoro, finalmente ci saranno idee interessanti e buone occasioni da sfruttare al massimo. Per la salute ci sarà un buon recupero, la forza non mancherà anche se bisognerà tenere sotto controllo lo stress. Andiamo allora a vedere che cosa dice, nel dettaglio, ... Leggi su ultimenotizieflash

