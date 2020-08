Oroscopo del giorno oggi Sabato 1 Agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo di oggi Ariete Ti devi fidare di quello che ti dice una persona, ma senza abbassare completamente la guardia perché le sue parole, le informazioni che ti da, possono significare qualcosa che ancora non conosci con certezza. Ci sono intenzioni un po’ nascoste e non saranno a tuo favore. Oroscopo di oggi Toro Non prendi in considerazione una questione che non ti riguarda e fai bene, ma ciò non significa che non sei vicino a quella persona. Se è la tua partner, per quanto tu non sia d’accordo con quello che sta facendo o dicendo, dovrai sostenerla ... Leggi su romadailynews

