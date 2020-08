Ornella Vanoni ha lasciato Giorgio Strehler perchè la stalkerava (Di sabato 1 agosto 2020) La Vanoni ha confessato di aver lasciato Giorgio Strehler perché la ossessionava e le telefonava in continuazione, oggi avrebbe potuto considerarlo uno stalker Ornella Vanoni e Giorgio Strehler hanno vissuto un amore travolgente, anche scandaloso per l’epoca. La diva della musica italiana che è stata raccontata nello speciale “In Arte Ornella” in onda su Rai3 ha mostrato la sua anima autentica. Nel racconto della sua vita privata e professionale Pino Strabioli ha ripercorso le sfaccettature di quella che è una delle interpreti più incisive della canzone italiana. La Vanoni nel corso della sua carriera ha incontrato personaggi davvero straordinari, a dir poco unici ma molto ... Leggi su kontrokultura

tempoweb : #NINA Zilli blogger Su #instagram l'omaggio video a Ornella Vanoni - radiosibenik : #NowPlaying Lappuntamento - Ornella Vanoni - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Ornella Vanoni - Uomini -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radiolisola : #NowPlaying: Ornella Vanoni - L'Appuntamento - RADIOEFFEITALIA : Jovanotti - Più (feat. Ornella Vanoni) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni Nina Zilli blogger: su Instagram l'omaggio video a Ornella Vanoni Il Tempo A Jazz & Wine in Montalcino arriva ''Parientes'' con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite

Sabato 1 agosto nell’incredibile scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo uno spettacolo trascinante, fatto di musiche, di storie e di esperienze di vita Una location unica al mondo per uno spettacolo den ...

Giua la ligure sulla Crêuza de mä che porta al nuovo Ponte San Giorgio

Saranno in 18 a cantare Crêuza de Mä nella versione voluta per l'inagurazione dell'ex Ponte Morandi. Tra questi c'è una ligure doc, Maria Pierantoni Giua. L'intervista E' un progetto straordinario. Do ...

Sabato 1 agosto nell’incredibile scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo uno spettacolo trascinante, fatto di musiche, di storie e di esperienze di vita Una location unica al mondo per uno spettacolo den ...Saranno in 18 a cantare Crêuza de Mä nella versione voluta per l'inagurazione dell'ex Ponte Morandi. Tra questi c'è una ligure doc, Maria Pierantoni Giua. L'intervista E' un progetto straordinario. Do ...