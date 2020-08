Operaio 35enne lavora per dieci ore in cantiere sotto il sole, alla fine del suo turno si sente male e muore (Di sabato 1 agosto 2020) La tragedia si è consumata in un cantiere per scavi elettrici a Rivarotta in provincia di Pordenone. Un uomo di 35 anni, Operaio della zona, ha concluso il suo turno di lavoro, dalle 7.30 alle 17.00, poi si è sentito male è stato soccorso ma subito dopo è morto. L’Operaio, da quanto riferito dalle forze dell’ordine, ha lavorato per tutta la durata del suo turno sotto il sole. I primi a soccorrerlo sono stati gli stessi suoi colleghi. Il 35enne è stato trasportato all’ospedale di Pordenone dove è morto alle 21. Il fatto è avvenuto il giorno 30 luglio. L’uomo viveva a Verona. Leggi su baritalianews

È rimasto incastrato con il braccio nel nastro trasportatore per i fanghi usati per la potabilizzazione dell’acqua, l’operaio di 35 anni di Aritzo feritosi nell’incidente sul lavoro avvenuto questa ma ...

Positivo al Coronavirus,

Sottoposto a quarantena perché positivo al Covid, i carabinieri lo trovano sul piazzale dell’Hotel House. Denunciato un pakistano di 35 anni, che vive nel mega condominio dove sono 21 le persone che a ...

