Operai rifanno la segnaletica sulla strada e passano sopra al gatto morto verniciandolo: aperta un’indagine (Di sabato 1 agosto 2020) Sta facendo discutere quest’immagine che arriva dalla Romania e che sui social è già diventata un simbolo dell’insensibilità e della crudeltà umana nei confronti degli animali. Siamo a Calopar, piccolo comune di poco meno di quattromila abitanti nel distretto di Dolj: mentre stanno rifacendo le strisce bianche sulla strada, gli Operai addetti alle segnaletica orizzontale passano sopra al corpo senza vita di un gatto, probabilmente investito da un’auto in corsa, verniciandolo come se niente fosse. Un gesto che non è passato affatto inosservato, anzi, ha fatto il giro del web provocando un’ondata di sdegno: “Non è normale. Hanno sbagliato, avrebbero dovuto almeno spostarlo sul lato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Operai rifanno Operai rifanno la segnaletica sulla strada e passano sopra al gatto morto verniciandolo: aperta… Il Fatto Quotidiano Gatto morto in strada: operai rifanno la segnaletica e passano sopra al corpo

Fatto sta che il getto di vernice, come illustrato dalla triste immagine diffusa sui social da Tudor-Tim Ionescu, lo colpisce in pieno verniciandolo, come… Leggi ...

