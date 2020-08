Oggi 295 nuovi casi e 5 morti da Covid in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute - sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 casi totali. Il 53% dei nuovi casi è stato rilevato in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), con l'Emilia Romagna sopra la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d'Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale e' 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in piu' rispetto a ieri, quelli ricoverati con ... Leggi su agi

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi [aggiornamento delle 17:23] - arual812 : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Ministero della Salute 01/08/2020 12.457 positivi (+35) 200.229 guariti (+255) 705 ricoverati (… - anna_volante : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 295 nuovi contagi, 5 morti, 255 guariti, 52.883 tamponi, +2 persone in terapia intensiva #Coronavirus… - poetanaif : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi - pranchere : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi [aggiornamento delle 17:36] -