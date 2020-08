Nuovo allenatore SPAL, arriva Pasquale Marino (Di sabato 1 agosto 2020) . Il tecnico dell’Empoli prima terminerà i playoff con l’Empoli Pasquale Marino sarà il Nuovo allenatore della SPAL. La società non ha deciso di confermare Luigi Di Biagio dopo la retrocessione, dunque si andrà avanti con l’attuale tecnico dell’Empoli, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com. L’ex allenatore del Catania, è ancora impegnato in Serie B con l’Empoli: prima i playoff dunque, poi si penserà alla prossima stagione. Ormai è fatta la SPAL ha deciso quale sarà l’allenatore per il prossimo anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - juventusfc : Benvenuto, Coach @Pirlo_official ! ?? La presentazione del nuovo allenatore della #Under23 ?? - romeoagresti : #Agnelli: 'Siamo qui oggi a presentare il nuovo allenatore dell'Under 23. Un primis, da parte mia, va un bentornato… - davideinno85 : RT @juventusfc: Benvenuto, Coach @Pirlo_official ! ?? La presentazione del nuovo allenatore della #Under23 ?? - sportli26181512 : Cagliari, scatto Di Francesco per la panchina: L'ex Sampdoria è vicino a diventare il nuovo allenatore dei rossoblù… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo allenatore Monti, Fabiano Centofanti è il nuovo allenatore La Voce Apuana Pirlo nuovo allenatore della Juve Under 23: è ufficiale

Il club bianconero fa scattare ufficialmente la nuova era dopo l'avventura di Pecchia: "Da Maestro a mister, dopo cinque anni torniamo a lavorare insieme" TORINO - "Inizia oggi una nuova avventura, pe ...

Agnelli: “Anno duro, ma nell'albo d'oro c'è scritto ancora Juve”

TORINO - "Siamo qui a presentare il nuovo allenatore dell'Under 23: bentornato ad Andrea, al quale siamo affezionati. Soprattutto per i valori dell'uomo che possiamo trovare nella qualità di un allena ...

