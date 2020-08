Nuovo allenatore Cagliari, si avvicina Di Francesco (Di sabato 1 agosto 2020) : il presidente Giulini molto probabilmente non ripartirà da Walter Zenga Il Cagliari ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione: il presidente Giulini molto probabilmente non ripartirà da Walter Zenga, ma si pensa ad Eusebio Di Francesco. Il nome in pole per la panchina sembra essere proprio quello dell’ex tecnico della Roma: secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, c’è stata una forte accelerata che potrebbe risultare decisiva. L’allenatore ha già detto di sì, prossime ore decisive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - juventusfc : Benvenuto, Coach @Pirlo_official ! ?? La presentazione del nuovo allenatore della #Under23 ?? - romeoagresti : #Agnelli: 'Siamo qui oggi a presentare il nuovo allenatore dell'Under 23. Un primis, da parte mia, va un bentornato… - SimoneAvsim : Andrea #Agnelli nel presentare #Pirlo come nuovo allenatore dell'U23 ha fatto capire tantissime cose: per esempio c… - FiglidiMoratti : Giusto tenere #Skriniar che magari nel 2023 abbiamo un nuovo allenatore che gioca a 4 e ci torna utile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo allenatore Monti, Fabiano Centofanti è il nuovo allenatore La Voce Apuana La Spal ha deciso: aspetta soltanto Marino

ha iniziato da allenatore nel 1997 a Milazzo. Poi Ragusa, Paternò (due promozioni dalla D alla C1), e nel 2002 il primo salto, a Foggia, dove vinse di nuovo la C2. Poi il debutto in B ad Arezzo e la ...

Il Maliseti Seano vuole fare una bella figura

Sei rinforzi per Francesco Fabbri, di cui tre importanti ritorni. Il Maliseti Seano è sempre più determinato a fare una buona figura nel prossimo campionato di Promozione. Dopo le riconferme di buona ...

ha iniziato da allenatore nel 1997 a Milazzo. Poi Ragusa, Paternò (due promozioni dalla D alla C1), e nel 2002 il primo salto, a Foggia, dove vinse di nuovo la C2. Poi il debutto in B ad Arezzo e la ...Sei rinforzi per Francesco Fabbri, di cui tre importanti ritorni. Il Maliseti Seano è sempre più determinato a fare una buona figura nel prossimo campionato di Promozione. Dopo le riconferme di buona ...