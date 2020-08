Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 250 migranti (Di sabato 1 agosto 2020) Il sindaco: "Hotspot pieno" 01 agosto 2020 12:40 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery ... Leggi su tgcom24.mediaset

Gli sbarchi di migranti continui rimandano in tilt l'hotspot di Lampedusa e il sindaco Martello lancia un nuovo allarme sull'emergenza nell'isola. "Nell'hotspot ci sono mille persone, è stracolmo e or ...“Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola ...