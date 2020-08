Nudisti lungo i fiumi nel bolognese, le scuse: “Ho la sabbia nel costume” (Di sabato 1 agosto 2020) BOLOGNA – “Ho male alla vescica”, “Mi piace la frescura” e “Ho la sabbia nel costume”: sono alcune delle giustificazioni che otto uomini adulti hanno dato ai Carabinieri di Marzabotto, in provincia di Bologna, per giustificare l’abbronzatura integrale che stavano prendendo lungo le sponde dei Fiumi Reno e Setta, in zone frequentate da famiglie. Leggi su dire

