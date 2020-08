Novità horror per Resident Evil 8 Village: golosi i rumor del 1 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Tra i videogame in uscita in futuro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, Resident Evil 8 Village è senza ombra di dubbio tra quelli più attesi e desiderati dalla community di appassionati. Dopo aver rilanciato la sua serie orrorifica con gli apprezzati remake del secondo e del terzo capitolo, "mamma" Capcom ha infatti alzato di recente il sipario sull'ottavo, che andrà a debuttare - almeno a sentire le ultime indiscrezioni - nel corso dei primi mesi del 2021, scegliendo ancora una volta la strada di una visuale in prima persona. https://www.youtube.com/watch?v=x2TnWqRV1SU E se è vero che il primo trailer è già riuscito a conquistare molti tra fan vecchi e nuovi, dalla rete arrivano oggi nuove indiscrezioni su quello che ci attenderà una volta che Resident ... Leggi su optimagazine

HorrorItalia24 : Dripsy, Sady e la famiglia Marshmallow Creepy Crew stanno dando vita alla prima agenzia d’intrattenimento Horror a… - IGNitalia : Secondo un insider, Capcom mostrerà un nuovo trailer ufficiale di #ResidentEvilVillage il prossimo mese, insieme ad… - CGHomeVideo : ??Scopri le novità nel catalogo CG Entertainment: Action, Horror, Cult e Classici! - -

Ultime Notizie dalla rete : Novità horror Veronica Mars, Arrow 8 e le altre novità di aprile su Infinity Teleblog