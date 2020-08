No-vax, cospirazionisti, estremisti di destra: a Berlino la protesta dei negazionisti del Coronavirus – il video (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) Ci eravamo, con grande fatica, abituati a dover fronteggiare il negazionismo come revisionismo di fatti storici, spesso lontani nel tempo, sebbene documentati in maniera incontrovertibile. Ma nell’epoca del Coronavirus il negazionismo sembra aver fatto un “salto di qualità”: nega, sminuisce, ciò che è presente, tangibile, osservabile. Una tragedia che sta riguardando tutto il mondo ed è, in questo momento, in pieno svolgimento. Un fenomeno che, spesso, affonda le radici nel complottismo e nella dietrologia internauta, manifestandosi poi come è accaduto oggi in Germania. negazionisti e cospiratori in scena a Berlino Mentre nel Paese sono in aumento i casi di Covid-19, e nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 955, ... Leggi su open.online

(LaPresse) - Migliaia di persone hanno preso parte a Berlino a una manifestazione di protesta contro le misure restrittive anti-Covid 19 in vigore in Germania. "La fine della pandemia. La giornata del ...

Matteo Salvini lunedì in Senato al convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” si è rifiutato di indossare la mascherina, ha stretto mani e ascoltato pareri come “La falsa pande ...

