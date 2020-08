«No bra», sempre più donne francesi rinunciano al reggiseno (Di sabato 1 agosto 2020) L’hanno tolto nei mesi del lockdown, si sono trovate davvero molto bene e, quindi, non lo vogliono più rimettere. Le donne francesi hanno abbracciato la tendenza «no bra»: niente più reggiseno. Lo afferma la ricerca Genre, sexualités et santé sexuelle di Ifop su un campione di 3018 persone dai 18 anni in su. Il trend, proprio come quello «no make up», è stato «potenziato dall’isolamento imposto dalla quarantena» legata al Covid-19, secondo François Kraus, dell’Ifop. Una condizione che ha portato le donne dal chiedersi: «A che cosa serve indossare un reggiseno durante il lockdown?», a: «Che senso ha continuare a indossarlo?». Leggi su vanityfair

loladisacher : RT @PadronaSofia: Come dovrebbe essere sempre trattato un maschio beta. La lingerie bianca è fantastica #chastity #lingerie #tied #mistress… - fainformazione : NO BRA : il reggiseno se ne va.. La parola d’ordine è comodità, ed ecco che il reggiseno finisce nel cassetto del… - fainfosalute : NO BRA : il reggiseno se ne va.. La parola d’ordine è comodità, ed ecco che il reggiseno finisce nel cassetto del… - sursumcorda29 : Una, come sempre, bra-vis-si-ma! @GiorgiaMeloni ???????????????????????????? #vogliamovotare #CONTEDIMETTITI #Governodicialtroni - comeH2O : @NessunaGaranzia eh vecia, staolta te si fora strada 'baioso', connotato ben preciso e abbastanza lontano da ciò ch… -

Ultime Notizie dalla rete : bra sempre Bra, Consiglio dice no a commissione sull'ndrangheta, le minoranze protestano LaVoceDiAlba.it Bra, Consiglio dice no a commissione sull'ndrangheta, le minoranze protestano

"Se non ora, per una vicenda mai successa nella nostra città, quando e in quali occasioni si potranno istituire le commissioni d’indagine previste dal regolamento dell’organo comunale?" Riceviamo e pu ...

QUI BRA - Scatta la nuova stagione: il programma del ritiro giallorosso

Gli uomini di Daidola si ritroveranno il 3 agosto, quindi preparazione divisa tra lo stadio amico del "Bravi" e Chiusa Pesio Taglio del nastro sulla nuova stagione ormai imminente per il Bra. La squad ...

"Se non ora, per una vicenda mai successa nella nostra città, quando e in quali occasioni si potranno istituire le commissioni d’indagine previste dal regolamento dell’organo comunale?" Riceviamo e pu ...Gli uomini di Daidola si ritroveranno il 3 agosto, quindi preparazione divisa tra lo stadio amico del "Bravi" e Chiusa Pesio Taglio del nastro sulla nuova stagione ormai imminente per il Bra. La squad ...