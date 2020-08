«No alla regolarizzazione dei migranti economici. Più rimpatri, anche con le navi»: il piano di Lamorgese per fermare gli sbarchi (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)La prima nave per la quarantena dei migranti arriverà entro domani, 2 agosto, mentre è già partita la ricerca della seconda imbarcazione. Ad annunciarlo è la ministra dell’Interno. In un’intervista al Corriere della Sera Luciana Lamorgese presenta il suo piano per fermare gli sbarchi che in queste ore stanno allarmando cittadini e governatori, a causa del pericolo del contagio da Coronavirus. A preoccupare sono soprattutto gli sbarchi dalla Tunisia, aumentati nei giorni scorsi. Se il ministro Luigi Di Maio vuole bloccare le partenze, Lamorgese punta su maggiori rimpatri: con gli aerei, ma ... Leggi su open.online

Più rimpatri di migranti e niente regolarizzazioni per chi sbarca, dice Lamorgese

AGI - Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali ma i migranti economici sappiano che non c'è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l'8 m ...

