No al trasferimento degli F16 dalla Germania, Italia discarica di morte? (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo l’annuncio del trasferimento di decine di bombe nucleari dalla Turchia all’Italia (non ci è ancora dato sapere se sia avvenuto o meno) ora arriveranno dalla Germania altri 28 cacciabombardieri F-16. Saranno dislocati a breve ad Aviano con un conseguente, non meglio precisato, trasferimento di personale. Il nostro Paese è sempre a disposizione, con imbarazzante servilismo, ai movimenti militari degli Stati Uniti senza che dal governo o dalle fila dei sedicenti sovranisti arrivi mai un cenno di dignità e senso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

"Tutti gli studenti potranno andare a scuola nei plessi di appartenenza e con l'orario prescelto". Lo hanno annunciato il sindaco Angela Bagni, l'assessore alla Pubblica istruzione Matteo Gorini e la ...

