New York, è morto Buddy: è il primo cane vittima del Coronavirus negli Stati Uniti (Di sabato 1 agosto 2020) New York, è morto Buddy. Buddy, pastore tedesco di 7 anni di New York, è il primo cane a morire per il Coronavirus negli Stati Uniti. Dopo aver manifestato difficoltà respiratorie e perdita di peso, l’animale è stato sottoposto a test, che ha dato esito positivo. Prima del decesso, si è scoperto che aveva anche un tumore, per cui non è chiaro che impatto abbia avuto Covid-19 sulle sue condizioni di salute: “Era l’amore della nostra vita”. negli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi e vittime per Coronavirus, è ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - Corriere : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - 09Morini : RT @Corriere: Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - AdriMCMLXI : RT @petergomezblog: Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” ht… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, anche il fratello di George Floyd alla marcia contro le violenze della polizia Il Fatto Quotidiano Covid, NY Times: "Italia modello, ora dà lezioni al mondo"

Da "epicentro dell'incubo" coronavirus e Paese "paria" a modello "per quanto imperfetto" in grado di dare "lezioni" al resto del mondo "compresi gli Stati Uniti, dove il virus, mai sotto controllo, in ...

La saga dei Murdoch, il 'liberal' James lascia la News Corp

La famiglia Murdoch si spacca. La resa dei conti arriva con la clamorosa decisione di James, figlio minore del magnate dei media Rupert Murdoch, che ha improvvisamente annunciato l'addio a News Corp e ...

Da "epicentro dell'incubo" coronavirus e Paese "paria" a modello "per quanto imperfetto" in grado di dare "lezioni" al resto del mondo "compresi gli Stati Uniti, dove il virus, mai sotto controllo, in ...La famiglia Murdoch si spacca. La resa dei conti arriva con la clamorosa decisione di James, figlio minore del magnate dei media Rupert Murdoch, che ha improvvisamente annunciato l'addio a News Corp e ...