Netflix, agosto 2020: le novità in catalogo per film e serie TV (Di sabato 1 agosto 2020) Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix ad agosto 2020: dalla prima parte di Lucifer 5 al documentario Rising Phoenix: la storia delle paraolimpiadi, con la schermitrice italiana Bebe Vio a Lo chiamavano Jeeg Robot. Su Netflix ad agosto 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: in arrivo la terza stagione di The Rain e la quarta di 3%, che chiuderanno le due serie. Le serie TV su Netflix serie TV Originali Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo, episodio interattivo - 5 agosto 2020 - Kimmy torna con uno speciale interattivo per sventare il piano malvagio del Reverendo. The ... Leggi su movieplayer

