NBA 2019/2020: Antetokounmpo show contro Boston, Rockets rimonta da urlo a Dallas (Di sabato 1 agosto 2020) Sono sei le gare andate in scena nella notte NBA. Nella bolla di Orlando è ripartita la stagione 2019/2020 e Giannis Antetokounmpo ha ricominciato da dove si era fermato. E’ suo il contributo più netto alla vittoria di Milwaukee contro Boston per 119-112 al termine di un match tiratissimo. 36 punti, 15 rimbalzi e 7 assist per la stella dei Bucks, che raggiungono la vittoria anche grazie a un +18 di plus/minus. Nel finale dell’incontro polemica per un fallo – sarebbe stato il sesto – non fischiato proprio ad Antetokounmpo, secondo la stella dei Celtics Marcus Smart l’errore è voluto da parte degli arbitri: “Sappiamo bene come sono andate le cose: sarebbe stato il sesto fallo per Giannis e gli arbitri hanno ... Leggi su sportface

rprat75 : @DanieleEspa credo che a OKC e Houston abbia trovato leader meno capaci di coinvolgerlo di Dame. Westbrook sul pian… - Eurosport_IT : LeBron subito decisivo: i Lakers superano i Clippers nel derby ?? Mitchell trascina gli Utah Jazz alla vittoria con… - DELFO89 : RT @Eurosport_IT: Marco #Belinelli contro le discriminazioni: sulla sua maglia la scritta “Uguaglianza” al posto del cognome ???????? ?https://… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Marco #Belinelli contro le discriminazioni: sulla sua maglia la scritta “Uguaglianza” al posto del cognome ???????? ?https://… - zazoomblog : NBA 2019-2020: il derby è dei Lakers decisivo il duo Davis-James. Utah passa contro New Orleans - #2019-2020:… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019/2020: Antetokounmpo show contro Boston, Rockets rimonta da urlo a Dallas Sportface.it Giannis e Harden, i mostri di Disney World: così hanno stregato Boston e Dallas

Brillano le star nella seconda notte del resto del 2019-20 a Disney World. Brilla Giannis Antetokounmpo, che con 36 punti trascina Milwaukee alla vittoria su Boston. Brilla James Harden, che ne mette ...

VIDEO NBA, Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 103-101: highlights e sintesi. Anthony Davis trascina i gialloviola

Nella notte appena trascorsa è finalmente tornata la stagione NBA 2019-2020. Si è aperta, infatti, la seconda fase di questa travagliata annata, fermata per quasi cinque mesi dalla pandemia di Covid-1 ...

Brillano le star nella seconda notte del resto del 2019-20 a Disney World. Brilla Giannis Antetokounmpo, che con 36 punti trascina Milwaukee alla vittoria su Boston. Brilla James Harden, che ne mette ...Nella notte appena trascorsa è finalmente tornata la stagione NBA 2019-2020. Si è aperta, infatti, la seconda fase di questa travagliata annata, fermata per quasi cinque mesi dalla pandemia di Covid-1 ...